Sp 6 – Sicurezza stradale sotto esame

L’Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (Ansfisa) ha recentemente concluso una fase ispettiva cruciale per la Strada Provinciale 6 (SP 6) di Villapriolo Villarosa, rivelando una serie di criticità che necessitano di un’immediata risoluzione per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Il tratto stradale, lungo circa 8 chilometri, funge da collegamento vitale tra la S.S. 290 e la S.S. 121, attraversando il centro abitato di Villapriolo. La verifica sul campo ha evidenziato diverse problematiche: dalla mancanza di cartelli indicanti le progressive chilometriche ed ettometriche, a diffuse fessurazioni, distorsioni e avvallamenti del manto stradale, fino a una segnaletica orizzontale praticamente inesistente.

L’On. Eliana Longi, membro della Commissione Trasporti, durante un incontro con il team di ingegneri ha lodato l’impegno dell’Ente nel promuovere interventi tempestivi e adeguati per la sicurezza strada ma ha sottolineato l’importanza di estendere le attività di verifica e manutenzione non solo alle principali arterie autostradali ma anche alle strade provinciali e minori, spesso trascurate a causa della carenza di finanziamenti, soprattutto nelle aree già penalizzate da un’infrastruttura carente.

Dall’ispezione sono emerse le seguenti criticità

Mancanza di cartellonistica e segnaletica orizzontale

Pavimentazione danneggiata

Avvallamenti e cedimenti franosi

Barriere danneggiate e segnaletica verticale degradata

Muri di sostegno in cattivo stato

Questi gli interventi previsti