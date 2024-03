Piazza Armerina – Per le Giornate Fai di Primavera sarà possibile il 23 il 24 marzo visitare il Monte Prestami

Il prossimo fine settimana del 23 e 24 marzo 2024 segnerà il ritorno delle attesissime Giornate FAI di Primavera, evento di spicco dedicato alla valorizzazione e alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Quest’anno, l’evento aprirà le porte di 750 luoghi straordinari in 400 città italiane, coinvolgendo grandi metropoli e piccoli borghi, centri storici e province, in un viaggio che abbraccia l’intera Penisola, da Nord a Sud.

Monte Prestami: un tuffo nel passato di Piazza Armerina

Immagina di passeggiare per il centro storico di Piazza Armerina, quando all’improvviso ti imbatti in un antico edificio che emana un fascino misterioso. Si tratta del Monte Prestami, un luogo che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della città.

Fondato nel 1771 da un uomo dal cuore grande, Michele Chiello, il Monte Prestami aveva una mission ben precisa: combattere l’usura e aiutare le persone in difficoltà. In un’epoca in cui il credito era un lusso per pochi, questa istituzione rappresentava una vera e propria ancora di salvezza per artigiani, operai, contadini e chiunque si trovasse in una situazione economica precaria.

Come funzionava? Semplice. Le persone che necessitavano di un prestito potevano recarsi al Monte Prestami e lasciare in pegno un oggetto di valore, come un gioiello o un corredo. In cambio, ricevevano la somma di denaro necessaria per affrontare le loro esigenze. Una volta saldato il debito, l’oggetto veniva restituito al legittimo proprietario.

Il Monte Prestami non era solo un istituto di credito, ma anche un simbolo di speranza e di solidarietà. Per molti cittadini rappresentava l’unica possibilità di uscire da un periodo difficile e di rimettersi in piedi.

Oggi, l’edificio che ospitava il Monte Prestami è in parte restaurato e aperto al pubblico. Al piano inferiore si trova il Centro espositivo, dove è possibile conoscere la storia di questa importante istituzione. Salendo al piano superiore, invece, si possono ancora ammirare i resti dell’antico mobilio, tra cui il bancone dove venivano erogati i prestiti.

Visitare il Monte Prestami è un’esperienza che permette di fare un tuffo nel passato e di scoprire una pagina di storia spesso dimenticata. Un viaggio emozionante che ci ricorda l’importanza della solidarietà e del sostegno reciproco, valori che ancora oggi sono più che mai necessari.

Quindi, se ti trovi a Piazza Armerina, non perderti l’occasione di visitare questo luogo speciale. Potresti rimanere sorpreso da ciò che scoprirai!

Lucia Sansone per StartNews

Foto di Giuseppe Di Vita

