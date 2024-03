A Piazza Armerina una nuova stazione meteo

La città di Piazza Armerina si appresta a diventare un punto di riferimento ancora più significativo per gli appassionati di meteorologia e per la comunità locale, grazie all’installazione di una nuova stazione meteo. Questa iniziativa è resa possibile dall’impegno congiunto dell’associazione ODV Armerina Emergenza e della passione inesauribile di David Cartarrasa, che cura le informazioni meteorologiche per StartNews e gestisce una pagina Facebook del Centro Meteorologico Piazza Armerina dal 2019, che conta oltre 4.000 follower.

La nuova stazione meteorologica troverà casa presso la sede della Protezione Civile di Piazza Armerina, sotto l’egida dell’ODV Armerina Emergenza. Michele Bellanti, presidente dell’associazione, ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, confermando che l’impianto potrà essere un aiuto fondamentale nello svolgimento delle attività dell’associazione. David Cartarrasa, il cui lavoro e passione hanno già contribuito significativamente alla comunità attraverso la prima stazione meteo privata a Piazza Armerina, si occuperà anche della gestione tecnica e scientifica di questa nuova installazione.

L’importanza di questa iniziativa risiede non solo nell’ampliamento dell’offerta informativa relativa al tempo meteorologico per gli abitanti di Piazza Armerina e per i numerosi appassionati che seguono il Centro Meteorologico locale, ma anche nella registrazione della stazione presso il sito della Protezione Civile regionale, nonché su vari altri siti specializzati in meteorologia. Questo consentirà una diffusione più ampia e precisa delle informazioni meteorologiche, migliorando la preparazione e la risposta della comunità a eventuali emergenze legate alle condizioni atmosferiche.