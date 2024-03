Protocollo d’intesa a Enna contro la violenza sulle donne: una nuova sinergia tra Carabinieri e Co.Tu.le Vi.

In una società dove il fenomeno della violenza contro le donne continua a essere una piaga persistente, l’azione congiunta tra forze dell’ordine e organizzazioni volontarie diventa cruciale. In questa ottica, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna e l’Organizzazione di volontariato Co.Tu.le Vi. hanno siglato un importante protocollo d’intesa, inaugurando una fase di collaborazione rinnovata e intensificata. La cerimonia di firma ha visto la presenza del Colonnello Angelo Franchi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Enna, e della dottoressa Palma Camelia Aurora Ranno, fondatrice e presidente di Co.Tu.le Vi., suggellando un accordo che promette di rafforzare e sviluppare i servizi offerti dagli sportelli antiviolenza “Diana”, attivi sul territorio.

Questo protocollo non solo consolida i rapporti preesistenti tra le due entità ma ambisce anche a migliorare la rete di sportelli antiviolenza, facilitare la comunicazione e l’informazione sul delicato tema della violenza di genere e promuovere un’azione di studio e analisi costante e condivisa sul fenomeno. L’obiettivo è di creare un fronte comune che possa offrire risposte efficaci e immediate alle vittime di violenza. I Carabinieri, in particolare, avranno il compito di informare chi è oggetto di violenza sulle risorse disponibili presso gli sportelli “Diana”, rappresentati in provincia di Enna dall’avvocato Eleanna Parasiliti Molica. Sarà prioritario il coinvolgimento di personale specializzato nell’azione di contrasto a questo tipo di reati, garantendo supporto operativo e collaborativo.

Dall’altra parte, Co.Tu.le Vi. si impegna a continuare nel suo lavoro di assistenza e supporto, operando in sinergia con i Servizi Sociali e promuovendo iniziative di sensibilizzazione nelle scuole e nei punti di aggregazione del territorio. L’organizzazione lavorerà anche al fianco delle Autorità sanitarie territoriali per realizzare politiche di collaborazione efficaci, indirizzate al benessere e alla sicurezza delle donne.