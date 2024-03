Lega Piazza Armerina – Cimino:” Politica unita per il bene della Villa Romana del Casale”

Riceviamo il seguente comunicato dal commissario della Lega di Piazza Armerina

L’articolo pubblicato dal corriere della sera prima e subito dopo ribadito da canale 5, relativamente sullo stato di incuria in cui versa la villa romana del casale, non può non lasciarci amareggiati!!!!! Ora non sta a me giudicare di chi è la colpa di tutto ciò, certo è che a questo punto, ognuno delle istituzioni interessate dovrà spiegare ai cittadini piazzesi e al territorio tutto, cosa si vuole fare di questo bene patrimonio dell’umanità. Come Lega, accogliamo favorevolmente la proposta avanzata da alcuni consiglieri comunali circa la necessità di un consiglio comunale urgente nel quale dovranno essere invitati tutte le istituzioni provinciali e Regionali, perché non può e non deve essere una passerella di cui dopo due giorni nessuno ne parla più. Mi aspetto che da quel consiglio si esca tutti uniti con un atto d’indirizzo che impegni la Regione a sbloccare immediatamente i fondi impegnati (oltre 3.000.000,00 di euro). Nello stesso tempo però, l’amministrazione comunale, con la collaborazione del Parco archeologico, si impegni a limitare i danni dando mandato a dei mosaicisti competenti, che tra l’altro abbiamo tra i nostri concittadini, e già più volte hanno messo le loro competenze al servizio della villa e del Parco archeologico, considerato che non possiamo più attendere oltre i tempi della politica regionale. Ci auguriamo che questo consiglio comunale, sia l’occasione nella quale tutte le forze politiche possano collaborare affinché il segnale che dovrà arrivare alla politica Regionale, sia un messaggio di unità per il bene della più importante opera culturale del nostro territorio.

Il Commissario Lega Piazza Armerina

Totò Cimino