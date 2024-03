Viabilità provinciale: la sp 6 sotto esame, ispezioni dei tecnici ministeriali

Una delegazione di tecnici dell’ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, guidata dall’ingegnere Nunzio Di Martino, è arrivata questa mattina ad Enna per avviare una serie di ispezioni sulla Sp 6, nel territorio di Villarosa. L’obiettivo è monitorare lo stato delle infrastrutture stradali secondarie e valutare la gestione del rischio da parte dell’ente responsabile. La visita, che durerà quattro giorni, fa parte di un programma di monitoraggio che mira a migliorare la sicurezza e la qualità delle reti autostradali.

Al loro arrivo, i tecnici sono stati accolti dal responsabile del servizio Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna, il geometra Salvatore Ragonese, che ha condiviso le problematiche legate alla manutenzione delle strade provinciali, aggravate da una riforma delle Province siciliane che ha ridotto significativamente le risorse disponibili per anni. Questa situazione ha ostacolato sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria delle infrastrutture, evidenziando la necessità di un’azione urgente per prevenire ulteriori deterioramenti.

Durante l’incontro, è stato dato particolare rilievo alla sicurezza e alla gestione del rischio, con il contributo dell’Università Kore, rappresentata dal preside della facoltà di Ingegneria, Giovanni Tesoriere, e dalla docente Marinella Fossetti. Di Martino ha sottolineato l’importanza di non limitarsi alla mera ispezione e verifica delle condizioni delle strade, ma di promuovere una cultura della prevenzione, della programmazione e della previsione per migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture.

L’ANSFISA punta a coinvolgere attivamente gli operatori e i gestori delle infrastrutture nella sicurezza delle reti, promuovendo una maggiore responsabilizzazione e l’adozione di metodologie moderne ed efficaci per la mappatura e la supervisione delle condizioni delle strade. In questa prospettiva, l’Agenzia intende stimolare l’organizzazione di seminari e tavoli tecnici specifici sui temi della sicurezza e della prevenzione dei rischi, come suggerito dal presidente dell’Ordine degli ingegneri, Alessandro Severino.

La visita della delegazione all’Università Kore e al centro Leda segna l’inizio di una serie di sopraluoghi che saranno effettuati già nel pomeriggio sulla Sp 6, segnando un passo importante nel percorso verso una maggiore sicurezza delle infrastrutture stradali nel territorio di Enna.