Piazza Armerina, basket serie C femminile – Team79 supera l’ A.S.D. Pgs Sales nonostante i problemi di formazione

In un incontro che resterà impresso nella memoria degli appassionati di basket di Piazza Armerina, il Team79 ha ottenuto una vittoria significativa contro la A.S.D. PGS SALES, imponendosi con un punteggio di 42 a 34. La partita, disputata sul campo di casa, ha messo in luce non solo le abilità tecniche delle giocatrici ma anche il loro impegno e la determinazione a superare le difficoltà.

Il coach del Team79, Maurizio Barravecchia, ha condiviso alcune riflessioni sul match, evidenziando come la squadra abbia giocato “più con il cuore che con organizzazione di gioco.” Queste parole riflettono la situazione attuale del team, che si trova a fare i conti con gli infortuni, gli impegni accademici e lavorativi delle giocatrici, fattori che hanno limitato la possibilità di allenarsi con regolarità e al completo.

Nonostante queste sfide, le ragazze del Team79 hanno dimostrato una forza d’animo eccezionale, lasciando “in campo l’ultimo respiro” per assicurarsi la vittoria contro il Catania, riscattandosi dopo due sconfitte consecutive, una ai supplementari e l’altra allo scadere degli ultimi tre secondi. La vittoria su A.S.D. PGS SALES non è stata solo un risultato sportivo, ma un vero e proprio messaggio di resilienza e di impegno collettivo.

Guardando al futuro, il coach Barravecchia ha già posto le basi per il prossimo incontro contro il Messina, con l’obiettivo di ripetere il successo ottenuto e continuare su questa strada di crescita e di miglioramento. La squadra si appresta a affrontare questa nuova sfida con rinnovato entusiasmo, consapevole che le difficoltà passate hanno forgiato un gruppo più unito e determinato.

La pausa di Pasqua rappresenterà un momento di sosta e riflessione per tutto il team, che poi riprenderà la competizione con la seconda fase del campionato, pronta ad affrontare la Calabria. La storia di Team79 in questa stagione è una testimonianza di come lo sport sia molto più che semplice gioco, ma una vera e propria lezione di vita, dove determinazione, spirito di squadra e passione possono fare la differenza.#dituttounpodcast2, np