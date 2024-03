Nuova immissione in ruolo all’ospedale Umberto I di Enna

La Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale ha ufficializzato l’ingresso della dottoressa Diana Aluia nel ruolo di dirigente medico presso l’Unità Operativa Complessa di Radiodiagnostica. La dottoressa Aluia, distintasi per le sue competenze e dedizione nel campo della radiodiagnostica, si è guadagnata la posizione attraverso il processo di scorrimento di graduatoria, riservato a medici specializzati e specializzandi. “L’odierna immissione in ruolo – si legge in un comunicato dell’ASP – consentirà di rafforzare l’organico a vantaggio delle prestazioni e delle attività rese dall’Unità Operativa di Radiodiagnostica”.

.