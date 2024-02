Modifiche ai percorsi sull’A19 Palermo-Catania: nuove indicazioni per i lavori agli svincoli di Enna

A seguito dell’importante intervento di manutenzione programmato dall’Anas sugli svincoli di Enna dell’autostrada A19 Palermo-Catania, si annunciano significative modifiche ai percorsi di entrata e uscita da Enna. Dal prossimo 4 marzo fino al termine previsto per il 31 maggio di quest’anno, gli automobilisti dovranno adattarsi a nuove disposizioni che interessano direttamente le rampe di accesso verso Palermo e quelle di uscita da Catania.

Le operazioni di manutenzione, essenziali per garantire maggiore sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura stradale, comporteranno la chiusura delle rampe dello svincolo da Enna verso Palermo e in uscita dall’A19 da Catania verso Enna. Queste modifiche temporanee mirano a facilitare l’esecuzione dei lavori con il minor impatto possibile sulla circolazione e sulla quotidianità degli automobilisti che percorrono quotidianamente questo tratto autostradale.

Per coloro che si dirigono verso Enna da Catania, le alternative proposte prevedono l’utilizzo delle uscite di Dittaino e Mulinello, proseguendo poi lungo la Strada Statale 192. Da Palermo, invece, l’uscita allo svincolo di Enna rimarrà regolarmente aperta, consentendo così un accesso diretto alla città senza significative deviazioni.

In direzione opposta, per chi desidera raggiungere Palermo partendo da Enna, sarà possibile accedere all’A19 attraverso gli svincoli di Caltanissetta o di Ferrarelle, garantendo così alternative valide e meno onerose in termini di tempo di percorrenza.

Queste modifiche temporanee al flusso di traffico rappresentano una sfida logistica importante ma necessaria per assicurare la realizzazione degli interventi di manutenzione previsti. L’Anas invita gli automobilisti ad attenersi alle nuove indicazioni e a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle variazioni introdotte, al fine di minimizzare disagi e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. La collaborazione e la comprensione di tutti sono fondamentali per superare questo periodo di transizione e per tornare a beneficiare pienamente delle infrastrutture stradali.