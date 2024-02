Fine settimana a Francofonte con la Sagra dell’Arancia Rossa. Ospite: Nino Frassica

Amici di Startnews dovremmo essere alla fine di questo “tiepidoso” inverno. La stagione del risveglio, la primavera, porta con se tanti appuntamenti che allieteranno i nostri fine settimana in Sicilia e di cui vi parlerò nelle prossime settimane, riprendendo una delle rubriche più seguite del blog. Nel frattempo Francofonte (SR) si appresta a vivere un fine settimana di festa e tradizione con il ritorno della Sagra dell’arancia rossa, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione. L’evento, che si svolgerà nel weekend del 2 e 3 marzo, promette di essere un’occasione unica per celebrare i profumi e i sapori dell’Arancia rossa, simbolo autentico della città e delle sue radici culturali.

La manifestazione vedrà un programma ricco di attività che spaziano dal folklore alla musica, passando per degustazioni che permetteranno ai visitatori di immergersi completamente nelle tradizioni locali. L’Arancia rossa di Francofonte, nota per le sue qualità organolettiche uniche, sarà protagonista di questo evento, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di assaporare e scoprire le varie sfaccettature di questo frutto prezioso.

Quest’anno, a impreziosire ulteriormente il programma della sagra, ci sarà la presenza di Nino Frassica, celebre per il suo umorismo e molto amato dal pubblico italiano, che si esibirà insieme ai Los Plaggers Band. La loro partecipazione è attesa con grande entusiasmo, promettendo momenti di divertimento e spensieratezza che si intrecceranno perfettamente con l’atmosfera festosa e tradizionale dell’evento.

La Sagra dell’arancia rossa non è solamente un momento di celebrazione, ma rappresenta anche un’importante occasione di promozione culturale e turistica per Francofonte. Attraverso queste iniziative, la città mira a valorizzare il proprio patrimonio agricolo e culturale, attirando visitatori da tutta la regione e non solo, che vengono a scoprire le bellezze e le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Eliana Sofia Cavallaro per StartNews

Sabato 2 marzo

9.30 – Apertura stand

10.00 – Inaugurazione a saluti del Sindaco di Francofonte

11.00 – Giganti di Varapodio

13.00 – Folklore in piazza Garibaldi e via V. Emanuele

16.00 – Giganti di Varapodio

18.00 – Nino Frassica Show

22.00 – Chiusura stand

Domenica 3 marzo

9.30 – Apertura stand

10.00 – Sfilata dei carretti siciliani

10.30 – Raduno auto storiche in Piazza Ville/Dante

Motoraduno e sfilata in via Regina Margherita

11.00 – Parata Medievale dei Pupi Siciliani

14.00 – Folklore in Piazza Garibaldi e via Vittorio Emanuele

16.00 – Musica folkloristica del Nuovo Corpo Bandistico di Francofonte

17.30 – Spettacolo Teatrale “I Pupi prendono Vita”

21.30 – Spettacolo pirotecnico

23.00 – Chiusura stand