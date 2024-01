Meteo Piazza Armerina : venti forti e pioggia in arrivo nel weekend.

Tra Natale e capodanno l’alta pressione ha dominato tutta l’Italia, con valori al di sopra della media stagionale e tanto sole, soprattutto al sud.

Gli ultimi aggiornamenti confermano l’arrivo di una intensa perturbazione, con tanta pioggia e venti tempestosi, con un netto calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti.

Ma entriamo nei dettagli :

_________

-🌥 venerdì 5 Gennaio : Il cielo si presenterà molto nuvoloso, non si prevedono piogge.

La ventilazione risulterà moderata proveniente da sud – ovest, in serata da sud – est.

Le temperature saranno ancora alte, la massima registrata sarà di +14°C, mentre la minima +9°C.

Zero termico a 3200 m.

_________

-🌧Sabato 6 Gennaio : Sarà una giornata piovosa, non escludo la possibilità di qualche temporale.

I venti saranno forti, provenienti da Sud – sud ovest, in serata da ovest.

Le temperature saranno in diminuzione, la massima registrata sarà di +10°C, mentre la minima +6°C.

Zero termico a 1800 m.

____________

-🌥💧domenica 7 Gennaio : Sarà una giornata fredda, il cielo si presenterà nuvoloso, non escludo la possibilità di qualche pioggia.

La ventilazione risulterà forte, proveniente da ovest.

La temperatura massima registrata sarà di +8°C, mentre la minima +5°C.

Zero termico a 1500 m, in serata a 1200 m.

David Cartarrasa per StartNews

