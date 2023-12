Piazza Armerina – Turismo religioso: 220mila euro per il recupero dell’ex chiesa di S. Giacomo

Ascolta Articolo https://www.start-news.it/wp-content/uploads/2023/12/29220132_1702656781.mp3

Il Cammino di San Giacomo in Sicilia e la Domus Hospitalia di Piazza Armerina del Borgo di San Giacomo hanno ricevuto una notizia eccellente. Con il decreto del 13 dicembre 2023, è stato approvato il progetto di ristrutturazione dell’immobile destinato all’accoglienza dei pellegrini. Il finanziamento, del valore di € 222.841,07, sarà impiegato per il recupero dell’Ex Chiesa di S. Giacomo, trasformandola in un punto di accoglienza per i pellegrini del “Cammino di S. Giacomo in Sicilia”.

Totò Trumino (nella foto), fondatore e coordinatore del Cammino di San Giacomo in Sicilia, ha condiviso dettagli riguardanti il processo di selezione. Delle 240 domande presentate al Ministero del Turismo, 25 provenivano dalla Sicilia. Il progetto del Cammino di San Giacomo si è distinto, ottenendo finanziamenti e classificandosi al quinto posto, a pari merito con altri tre progetti. Trumino , sin da sùbito, si detto molto speranzoso che il progetto fosse finanziato tenuto conto dell’appoggio dell’amministrazione comunale di Piazza Armerina. La storia del Borgo di San Giacomo e il suo valore culturale hanno inoltre giocato un ruolo fondamentale nell’approvazione del progetto.

Trumino ha ringraziato varie figure chiave per il loro supporto, tra cui il Sindaco Nino Cammarata, l’Assessore Epifanio Di Salvo, l’Ing. Mario Duminuco, l’Arch. Luciano Marino e Lucia Giunta, presidente dell’associazione Borgo di San Giacomo, che si dedica all’accoglienza dei pellegrini lungo il Cammino.

Questo progetto non solo valorizza il patrimonio culturale e spirituale del Borgo di San Giacomo, ma promuove anche il turismo religioso e culturale in Sicilia, offrendo ai pellegrini un’esperienza arricchita e autentica lungo il loro percorso spirituale.

Quante stelle a questa notizia?







Invia valutazione Media: 4.3 / 5. - Voti: 3 Questo articolo non è stato ancora valutato