La Giunta Comunale ha deliberato la  locazione per sei anni di un immobile  in via Nino Martoglio, precedentemente una scuola materna, all’Associazione Culturale “Musaica”.

La Giunta Comunale di Piazza Armerina ha affidato temporaneamente la pulizia dei locali comunali,  inclusi Atrio Fundrò e i viali Generali Muscarà e Ciancio, a una ditta specializzata. Questo intervento sarà finanziato mediante prelievo dal fondo di riserva.

La Giunta Comunale ha pubblicato una manifestazione di interesse per l’ affidamento del servizio di distributori automatici  di bevande e snack nelle sedi comunali.

Giorno 25 novembre per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne l’associazione Fidapa sarĂ presente in piazza G.B. Giuliano con un gazeboÂ