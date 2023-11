ENNA 1/11/2023 C’è ancora tempo per poter acquistare i biglietti per la serata di beneficenza promossa dalla Lilt di Enna con il patrocinio del Comune di Enna presieduta da Milko Pavone e che si terrà venerdì 3 novembre dalle 20 al teatro comunale Francesco Paolo Neglia (ex Garibaldi) di Enna.

L’iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi per contribuire nell’acquisto di una apparecchiatura, una sonda ginecologica, di ultimissima generazione molto importante nell’attività di prevenzione ai tumori.

I biglietti si possono acquistare a Enna alta presso la tabaccheria Fontanazza in viale IV novembre, a Enna bassa presso l’Edicola di Anita ma anche nella stessa serata del 3 novembre presso il botteghino del teatro ed ai numeri Lilt 3533241732-0935546734.