Scuola. Al Don Pino Puglisi di Centuripe inaugurati i nuovi laboratori di cucina

Taglio del nastro all’Alberghiero di Centuripe per l’inaugurazione dei laboratori di settore ristrutturati ed ampliati grazie ai contributi del Libero Consorzio Comunale di Enna e del Ministero dell’Istruzione e del Merito grazie ai progetti: “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” e al PNRR Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class e Azione 2 – Next generation labs. Alla cerimonia oltre al dirigente dell’I.I.S. “F. Fedele” di Agira, Serafino Lo Cascio erano presenti il sindaco di Centuripe, Salvatore La Spina e il dirigente dell’Ambito territoriale CL – EN, Filippo Ciancio. Gli alunni del moderno Istituto centuripino potranno cimentarsi nella antica arte della ristorazione e dell’accoglienza, usufruendo di strumenti ed attrezzature all’avanguardia, apprendendo il controllo della produzione e la gestione dei processi a livello professionale.

“E’ motivo di grande orgoglio l’inaugurazione di questi spazi laboratoriali moderni ed eleganti – commenta il responsabile dell’Ufficio Tecnico, Antonio Sportaro, – che vanno ad accrescere e potenziare l’offerta formativa dell’IPSSEOA di Centuripe al fine di migliorare le competenze richieste dal mercato del lavoro. L’idea di fondo, che è stata sviluppata tecnicamente, è quella di organizzare spazi-luoghi culturali, didattici ed educativi a misura di ragazzo/adulto, progettati in funzione delle esigenze degli utenti ma anche del contesto territoriale di riferimento, con significativi effetti in termini di riqualificazione dell’area all’interno del complesso scolastico esistente. Mentre ai fini del risparmio energetico e del benessere degli utenti l’incremento del comfort e della salubrità degli ambienti interni sarà raggiunto attraverso l’adozione di opportune tecnologie e materiali, quali: la qualità dell’aria, attraverso l’utilizzo del sistema della ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore; il comfort visivo/illuminotecnico con il contributo naturale derivante dall’esposizione delle “celle” alle quali si aggiunge quello derivante dall’utilizzo di lampade a LED.” Investimento importante che da oggi consente ai ragazzi di usufruire di strumentazioni più moderne e all’avanguardia. La crescita di una scuola come il “Don Pino Puglisi”, rappresenta la crescita di un territorio ubicato nell’area interna.

Lavoriamo in costante collaborazione con le realtà economiche locali e per offrire opportunità formative e di inserimento professionale ai giovani dichiarano i docenti dell’Istituto. La realizzazione di questi nuovi laboratori professionalizzanti consentirà dunque agli studenti di proiettarsi in una nuova esperienza pratica e diretta, con lo scopo di formare nuove figure professionali, fortemente orientate al lavoro digitale e tecnologico, competenze che il mondo alberghiero richiede oggi. Infine è doveroso evidenziare la straordinaria collaborazione tra gli alunni tutti, i collaboratori scolastici, gli assistenti tecnici la D.S.G.A. e i docenti di sala, cucina ed accoglienza turistica che insieme hanno contribuito alla riuscita di questo progetto.

