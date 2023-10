Meteo Piazza Armerina : weekend soleggiato con qualche nube.

Il meteo in Italia per oggi, 26 ottobre 2023, è sotto l’influenza di masse d’aria umida provenienti dall’Atlantico, che causeranno una perturbazione rapida ma intensa, portando in particolare forti piogge in serata​​. Il giorno successivo, le condizioni atmosferiche caotiche continueranno​. Entro il 28 ottobre 2023, c’è una menzione di un flusso atlantico più mite con pioggia nelle regioni centro-settentrionali e nell’area del basso Tirreno​​.

In sintesi, l’Italia sta sperimentando una miscela di condizioni meteo autunnali con perturbazioni e rovesci di pioggia, in particolare nelle regioni centrali e settentrionali. Per previsioni più dettagliate e localizzate, seguiteci. Queste le previsioni per Piazza Armerina nel week end

Sabato🌥️ 🌥️Sabato 27 ottobre : Il cielo si presenterà molto nuvoloso, basso rischio di fenomeni.

La temperatura massima registrata sarà di +25°C, mentre la minima +12°C.

La ventilazione sarà debole.

L’umidità varia tra i 61%/ 91%. Domenica🌥️ Domenica 28 ottobre : Il cielo si presenterà nuvoloso, la temperatura massima registrata sarà di +25°C, mentre la minima +14°C.

La ventilazione sarà debole.

L’umidità varia tra il 62%/91%.

David Cartarrasa per StartNews

