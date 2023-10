Piazza Armerina, si dimette il vicesindaco Giovanni Bologna, Cammarata: “Lo ringrazio per ciò che ha fatto”

Questa mattina il dottore Giovanni Bologna ha rassegnato le proprie dimissioni, per indifferibili ragioni di carattere personale”. Lo ha reso noto il sindaco Nino Cammarata, il quale sottolinea che l’impegno del dottore Bologna, comunque, non finisce qui. “Con lui continueremo – sottolinea il primo cittadino – seppur in forme diverse, la collaborazione sui temi della disabilità e dell’associazionismo. Desidero ringraziarlo per avermi onorato della sua presenza, per aver fatto parte della nostra squadra, per la sua amicizia, per l’impegno costante a tutela dei più deboli. E sottolineare che si tratta di un arrivederci a presto”.

A illustrare le ragioni personali che stanno alla base della sua scelta di dimettersi, ad ogni modo, è lo stesso dottore Bologna. “Ho accolto con onore e responsabilità questo ruolo sin dal primo giorno – afferma -. In questi mesi ho potuto toccare con mano quanto impegno ci voglia per potare avanti tutti i progetti che abbiamo in cantiere e questo spesso confligge con il mio lavoro principale, che richiede altrettanto impegno e dedizione”. Questo, in sostanza, adesso lo induce a fare “un passo indietro”. “Lo faccio – conclude – per lasciare spazio a chi possa dedicarsi con totale impegno a questa carica, restando vicino come sostenitore a questa amministrazione. Ringrazio Nino e tutta l’amministrazione per il lavoro fatto e per la fiducia, augurando buon lavoro a tutti

