Breaking news dalla Sicilia

Ultime notizie dalla Sicilia, 7 ottobre 2023

Procura di Roma indaga sul video della giudice Apostolico

La Procura di Roma ha aperto un’indagine sul video della giudice di Catania Iolanda Apostolico, che è stata ripresa mentre partecipava a una manifestazione di protesta contro il leader della Lega Matteo Salvini nel 2018. La giudice Apostolico è accusata di “offesa all’onore e al decoro della magistratura”.

Arrestato un carabiniere per truffa ai fondi Covid

I carabinieri di Catania hanno arrestato un carabiniere per truffa ai fondi Covid. L’uomo è accusato di aver falsificato documenti per ottenere finanziamenti per un’azienda di sua proprietà.

Sequestrati beni per 98 milioni alla famiglia Scalisi di Catania

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato beni per 98 milioni di euro alla famiglia Scalisi, ritenuta a capo di un’associazione mafiosa operante nel catanese. Il sequestro ha riguardato beni immobili, mobili, conti correnti e quote societarie.

Incendio a Monte Pellegrino, roghi anche nel palermitano

Un incendio è divampato a Monte Pellegrino, a Palermo. Le fiamme hanno interessato un’area boschiva di circa 20 ettari. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio, che è stato poi dichiarato spento. Roghi sono stati segnalati anche in altri comuni del palermitano, tra cui Partinico, Bagheria e Cinisi.

Violentata e filmata si suicida 2 anni dopo, due a giudizio

Due uomini sono stati rinviati a giudizio per la morte di una ragazza di 19 anni, che si è suicidata due anni dopo essere stata violentata e filmata da loro. I due uomini sono accusati di violenza sessuale, stalking e istigazione al suicidio.

Due milioni rimborsi per rettore Messina, esposti

Il rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, è stato accusato di aver percepito rimborsi per spese non documentate. La Corte dei Conti ha disposto un’indagine per verificare la regolarità dei rimborsi.