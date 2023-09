Il Sindaco Nino Cammarata parla della visita del presidente Mattarella:” Momento storico”.

Il sindaco di Piazza Armerina ha recentemente pubblicato un video per discutere di un evento che, come ha sottolineato, “resterà impresso nella storia della nostra città”. Si tratta della visita del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e del suo omologo tedesco, Steinmeier. “L’evento è stato definito privato da un punto di vista tecnico – afferma il sindaco – ma avrà un impatto significativo sulla comunità locale, ponendo ancora una volta Piazza Armerina sotto i riflettori della cronaca nazionale, così come è avvenuto in occasione della visita di Papa Francesco nel 2018”. La giornata avrà almeno tre momenti chiave: il primo sarà una visita alla Villa Romana del Casale; il secondo riguarderà l’Associazione Don Bosco, dove i presidenti avranno l’opportunità di osservare come funziona l’accoglienza nel territorio; il terzo sarà una conferenza stampa presso un agriturismo locale.

Il sindaco ha precisato che l’evento porterà alcuni disagi, principalmente a causa delle misure di sicurezza che saranno implementate. Tuttavia, ha sottolineato che l’importanza e l’eccezionalità degli ospiti giustificano tali inconvenienti. Le scuole locali saranno coinvolte nell’evento. Gli studenti avranno l’opportunità di salutare i presidenti durante il loro passaggio per le strade della città. Non è prevista la chiusura delle scuole; anzi, il traffico sarà percorribile fino alle ore 10:30 del giorno della visita. Un’ordinanza (pubblicata in modo chiaro da StartNews) è stata emessa per regolamentare la sosta e il transito veicolare. I divieti saranno in vigore dalle ore 19:00 del 20 settembre fino alle ore 17:00 del 21 settembre in diverse zone della città.

Il percorso

Il sindaco ha anche precisato che il corteo, dopo la visita della Villa Romana del Casale, salirà in città percorrendo le strade del quartiere Canali per poi imboccare la via Roma, piazza Garibaldi, via Umberto. Dopo l’incontro all’interno dell’Associazione Don Bosco 2000, il corteo proseguirà verso la discesa di Santo Stefano, piazza Gen. Cascino, via Gen. Ciancio per poi proseguire sulla 117bis.

Cammarata ha concluso invitando tutti i cittadini a partecipare a questa “giornata di festa che resterà nella storia”. Ha anche ringraziato le forze dell’ordine e il personale comunale per il loro impegno nell’organizzazione dell’evento.