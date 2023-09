Una notte di emozioni teatrali in attesa del premio “Città di Leonforte”

Al via questa sera alle 21, con “Nati in bianco e nero” dell’associazione culturale “Maga Emastema” di Catania, la sfida sul palco di piazzale Immacolata tra le compagnie in concorso per la sezione teatro del premio nazionale “Città di Leonforte”. Il 6 settembre sarà la volta della Compagnia “Cercamond” di Napoli con “De(ath)livery”, e il 9 settembre de “Le partenze intelligenti” di Roma con “Colloquio notturno con un uomo disprezzato”. L’ingresso è con biglietto popolare e c’è la possibilità di abbonamento alle tre serate.

Dopo l’ottimo esordio della sezione teatro del Premio nazionale “Città di Leonforte” con le compagnie di teatro popolare fuori concorso, si apre la tre giorni dedicata alle opere in gara in attesa della cerimonia di premiazione del 10 settembre. Sul palco di piazzale Immacolata, le tre compagnie finaliste selezionate dalla giuria tecnica su 51 partecipanti al bando.

La formula della quarantesima edizione del premio “Città di Leonforte”, patrocinato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Piero Livolsi, prevede che il pubblico voti lo spettacolo di miglior gradimento oltre alla giuria tecnica. I riconoscimenti verranno svelati durante la cerimonia di premiazione del 10 settembre.

“Nati in bianco e nero” è una riproposizione in chiave moderna dei numeri che hanno fatto la storia della comicità italiana. Un omaggio, un atto d’amore, il desiderio di cimentare la propria maturità artistica, un traguardo e un trampolino, la nostalgia per un mondo che non c’è più e la voglia di rievocarlo e riproporlo anche alle nuove generazioni.