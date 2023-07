L’Influenza del Microbiota Intestinale sulla Salute Mentale: Nuove Prospettive Scientifiche

Il microbiota intestinale, l’insieme dei microrganismi che risiedono nel nostro intestino, svolge un ruolo fondamentale per la nostra salute. Questo “organo invisibile” è in costante comunicazione con il cervello, influenzando non solo il nostro stato di salute generale, ma anche il nostro benessere mentale. Questo è l’argomento principale di un convegno scientifico ECM intitolato “Microbiota: dall’intestino al cervello”, che si terrà in diretta streaming il 14 luglio. L’evento è promosso e organizzato da Artemisia Academy, un organismo della Fondazione Artemisia.

Il microbiota intestinale è responsabile della metabolizzazione di alcuni nutrienti e della produzione di metaboliti, che hanno un effetto positivo anche sull’equilibrio mentale. È stato scientificamente dimostrato che la stabilità del microbiota intestinale può influenzare positivamente i processi cerebrali, con effetti che possono interessare la salute mentale e le funzioni cognitive. Ad esempio, il 90% della serotonina, un neurotrasmettitore fondamentale per la regolazione dell’umore, è sintetizzata nell’intestino.

Tuttavia, gli esperti avvertono che le alterazioni della composizione del microbiota intestinale possono avere effetti negativi, provocando o aggravando varie patologie, tra cui malattie oncologiche, psichiatriche e neurodegenerative. Alcuni studi hanno anche dimostrato che eventi stressanti o traumatici possono influire significativamente sul microbiota intestinale e sul benessere generale dell’individuo.

Gli esperti sottolineano l’importanza di mantenere un microbiota intestinale sano fin dalla nascita. Il parto e l’allattamento al seno sono momenti cruciali per la formazione del microbiota del neonato. Inoltre, la composizione del microbiota intestinale è unica per ciascun individuo e dipende principalmente da fattori genetici e ambientali, tra cui lo stile di vita, l’uso di farmaci e disinfettanti e, ovviamente, l’alimentazione.

Il convegno di Artemisia Academy affronterà queste e altre tematiche relative al microbiota intestinale, con l’obiettivo di approfondire le conoscenze su questo argomento e promuovere la ricerca in questo campo.

Luigi Schiavo per StartNews