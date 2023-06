Biliardo – Super vittoria del Master Club Piazza Armerina: Salvatore Lo Cicero Campione Italiano di Terza Categoria!

Salvatore Lo Cicero ha raggiunto un importante traguardo della sua carriera sui tavoli verdi del biliardo, diventando il Campione Italiano di Terza Categoria. Una conquista notevole che ha portato una grande ondata di orgoglio e soddisfazione al Presidente del Master Club, Emanuel Sorrentino, e ai compagni di squadra che, anno dopo anno, hanno dato il massimo per raggiungere i traguardi dei più ambiti tornei di biliardo.

Questa vittoria è il frutto di una serie di partite emozionanti, sostenute da un duro allenamento e uno spirito di squadra indomabile. Ma soprattutto, è il frutto degli sforzi ininterrotti di Lo Cicero, il cui titolo di campione italiano di terza categoria si aggiunge a quello di campione interprovinciale e regionale.

Essere alla guida di un club con iscritti provenienti da tutta la Sicilia è un onore e una responsabilità per il Presidente Sorrentino. Ma le vittorie come questa sono la migliore ricompensa per gli atleti che hanno fatto tanti sacrifici per allenarsi a Piazza Armerina. Anche il piazzese Ezio Cuzzolaro del Master Club ha avuto l’opportunità di partecipare alle prime gare delle fasi finali.

Ma oggi, la celebrazione è tutta per Salvatore Lo Cicero. Con la sua vittoria, non solo ha sollevato il trofeo, ma ha anche reso orgogliosa la città di Piazza Armerina, che lo ha accolto e sostenuto nel suo viaggio verso il titolo nazionale. Come lui stesso ha dichiarato, a Piazza Armerina non solo ha trovato un presidente, ma anche una famiglia.

Questa città, anche se non gli ha dato i natali, lo ha accolto a braccia aperte per tutta la stagione agonistica, diventando la sua seconda casa. Oggi, con la vittoria di Salvatore, vince anche Piazza Armerina.

Questa vittoria segna un punto importante nella storia del Master Club e nel percorso personale di Salvatore Lo Cicero. Ma non è solo una medaglia da appuntare sul petto. È un simbolo del duro lavoro, della passione e dell’impegno che tutti i membri del club hanno dimostrato, portando avanti l’orgoglio e l’onore di appartenere alla grande famiglia del biliardo.

Un grande applauso per Salvatore Lo Cicero, nuovo campione italiano di terza categoria, e per tutto il Master Club che continua a mostrare che, con la determinazione e l’impegno, ogni traguardo è raggiungibile.