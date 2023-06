Piazza Armerina – L’ex assessore Aura Filetti fa il bilancio della sua attività a tutela dello sport piazzese

L’ex assessore allo sport del comune di Piazza Armerina, Aura Filetti, ha rilasciato una lunga dichiarazione in cui ha fatto il bilancio della sua attività a favore dello sport piazzese. Filetti ha sottolineato l’impegno e la dedizione con cui ha lavorato in questi anni per sostenere le società sportive del territorio, che hanno raggiunto alti livelli di competizione in diverse discipline, come il calcio a 5 e la pallacanestro.

Tra le azioni più significative, l’ex assessore ha ricordato la ristrutturazione del Palaferraro, con il rifacimento del parquet e altri interventi di miglioramento della struttura, la restituzione alla città della palestra grande della scuola Roncalli e della storica palestra ex itis, la promozione e il finanziamento di diversi progetti sportivi per le società e per le scuole, il dialogo costante con le associazioni sportive per ascoltare le loro esigenze e trovare soluzioni condivise alle difficoltà causate dalla pandemia, il sostegno agli interventi di manutenzione e riqualificazione degli altri impianti sportivi comunali, la partecipazione attiva alla programmazione delle attività sportive estive, che saranno organizzate nel rispetto delle norme anti-covid.

Filetti ha anche evidenziato il ruolo di Piazza Armerina come sede di importanti eventi sportivi, come le fasi regionali del campionato italiano di pugilato, il raduno annuale degli arbitri di pallacanestro, i raduni di karate, i tornei di beach volley e beach soccer. Ha inoltre ricordato il sostegno e la presenza dell’amministrazione ai giovanissimi della Gear che lo scorso anno hanno partecipato alle final four nazionali di calcio a 5 ad Ancona.

L’ex assessore ha concluso ringraziando tutti coloro che hanno collaborato con lei in questo percorso e annunciando alcuni progetti futuri, come la realizzazione di un nuovo campo da calcio in erba, la ristrutturazione degli altri campetti presenti sul territorio e la ristrutturazione del campo sportivo Sant’Ippolito. Ha anche sottolineato l’importanza del turismo sportivo come fonte di economia sul territorio e ha illustrato l’iniziativa della pubblicità tramite adesivi sulle pavimentazioni sportive delle due strutture principali. Come ultimo atto da assessore, ha voluto la ristrutturazione del campetto castellina e la realizzazione di un murales che immagina come punto di socializzazione e di raduno dei più giovani e dei meno giovani.

Sono orgogliosa del lavoro svolto e continuerò a impegnarmi con passione e responsabilità per lo sport piazzese, perché credo fermamente nei suoi valori educativi, culturali e aggregativi – ha dichiarato Filetti.