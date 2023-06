Feste in Sicilia: un weekend tra pesce, fragole e tradizioni

Se avete voglia di trascorrere un weekend all’insegna del gusto, della cultura e del divertimento, la Sicilia vi offre una vasta scelta di eventi, sagre e manifestazioni da non perdere. Tra le proposte più appetitose ci sono:

– Il Festival del Pesce Azzurro a Marzamemi (SR), dal 21 al 25 giugno. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del pesce fresco e delle ricette tipiche della tradizione marinara. Oltre alle degustazioni, ci saranno anche spettacoli, concerti, laboratori e mostre.

– La Sagra della Fragola a Maletto (CT), dal 7 al 9 luglio. Una delle sagre più dolci e profumate della Sicilia, che celebra il frutto rosso simbolo di questo paese etneo. Oltre alle fragole fresche, potrete assaggiare anche torte, gelati, granite e marmellate².

Tra le feste religiose e folkloristiche, invece, spiccano:

– La Festa di San Giovanni Battista a Randazzo (CT), dal 20 al 24 giugno. Una festa che unisce religione e folklore, con la tradizionale fiera di San Giovanni, la più antica della Sicilia, che ospita bancarelle di artigianato, gastronomia e animali.

– La Festa di San Giovanni Battista a Giardini Naxos (ME), il 24 giugno. Una festa patronale che coinvolge i fedeli con la processione del simulacro del santo per le vie del paese, che si conclude con lo spettacolo pirotecnico e il rientro in chiesa.

– La Festa del Muzzuni ad Alcara Li Fusi (ME), il 24 giugno. Una festa popolare tra le più antiche d’Italia, che si basa su un rito propiziatorio per la fertilità dei campi e delle donne. Il muzzuni è una palla di paglia intrecciata che viene portata in processione dai fedeli vestiti di bianco.

Infine, per gli appassionati di arte e cultura, ci sono:

– L’Infiorata Termitana a Termini Imerese (PA), dal 23 al 25 giugno. Una manifestazione artistica che vede la realizzazione di tappeti floreali lungo le vie del centro storico, con disegni ispirati a temi religiosi o sociali.

– L’Infiorata di Castelbuono (PA), il 24 giugno. Una tradizione che risale al XVII secolo, che consiste nel decorare le strade con petali di fiori per celebrare il patrono San Giovanni Battista.

– Il Teatro Eco Logico a Stromboli (ME), dal 24 giugno al 3 luglio. Un festival dedicato al teatro ecologico e sostenibile, che propone spettacoli, laboratori, incontri e performance in armonia con la natura dell’isola vulcanica.

