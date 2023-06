Palinsesti Rai/Mediaset: Annunciati i Nuovi Programmi e le Date Ufficiali

Lucia Sansone per StartNews

Roma, 19 giugno 2023 – Si svelano i palinsesti delle principali emittenti televisive italiane. Rai e Mediaset hanno annunciato le date ufficiali per le presentazioni dei loro programmi, mettendo fine alle speculazioni e dando il via alla prossima stagione televisiva. Gli appassionati di televisione possono finalmente iniziare a segnare sul calendario le date dei loro programmi preferiti. Le emittenti, infatti, hanno reso noto il calendario ufficiale delle presentazioni dei palinsesti. La nuova programmazione promette di essere ricca di sorprese, con una serie di nuovi show e il ritorno di alcuni amatissimi programmi. Le emittenti hanno lavorato a lungo per garantire una programmazione varia e di qualità, in grado di soddisfare il gusto di tutti i telespettatori.

Nonostante la concorrenza sempre più agguerrita dei servizi di streaming, le emittenti tradizionali continuano a giocare un ruolo fondamentale nel panorama televisivo italiano. La presentazione dei nuovi palinsesti è un momento chiave, che determina non solo il successo o il fallimento dei singoli programmi, ma anche il posizionamento delle emittenti sul mercato. Le aspettative sono alte, ma Rai e Mediaset sembrano pronte a raccogliere la sfida. Resta solo da scoprire quali sorprese ci riserveranno i nuovi palinsesti.

La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai e Mediaset avrà luogo all’inizio di luglio. Mediaset e Sky saranno i primi a rivelare i loro programmi durante una conferenza stampa prevista a Milano il 4 luglio. La Rai presenterà i suoi palinsesti il 7 luglio a Napoli, in occasione del sessantesimo anniversario del Centro di Produzione Tv campano. Infine, La7 presenterà i suoi palinsesti l’11 luglio all’Hotel Four Seasons di Milano

Riguardo ai programmi della Rai, Tiberio Timperi, dopo 26 anni, ha salutato il pubblico di Unomattina durante l’ultima puntata e si trasferirà al programma I Fatti Vostri, sostituendo Salvo Sottile. Quest’ultimo avrà un nuovo impegno giornalistico su Raitre. Fabio Fazio, dopo la mancata riconferma di Che tempo che fa, passerà al Canale Nove. Invece, Alberto Matano con La Vita in Diretta, Mara Venier con Domenica In, Ballando con le stelle di Milly Carlucci e Tale e Quale show di Carlo Conti sono stati tutti confermati per la nuova stagione. Pino Insegno è previsto sostituire Flavio Insinna all’Eredità