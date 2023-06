L’On. Eliana Longi celebra la vittoria di Nino Cammarata e lancia un appello per l’unità del Centrodestra ennese

In un contesto politico sempre più frammentato, l’appello all’unità risuona forte. L’Onorevole Eliana Longi esprime grande soddisfazione per la recente vittoria di Nino Cammarata nelle elezioni amministrative di Piazza Armerina, e coglie l’occasione per rivolgere un accorato appello all’unità del Centrodestra ennese.

Nino Cammarata, riconfermato Sindaco con oltre il 58% dei consensi, ha ricevuto ben 5.785 preferenze, un risultato che secondo l’on. Longi “conferma la nostra buona amministrazione, il buon governo e la linearità di Piazza con il governo regionale e nazionale a guida Fratelli d’Italia”.

Il successo di Cammarata è visto come un segno positivo di approvazione dell’operato della sua amministrazione, e la parlamentare è pronta a supportarlo. “Sarò, ogni giorno del suo mandato, accanto al Sindaco Cammarata per supportarne le scelte!”, afferma la parlamentare del territorio ennese.

Ma il messaggio più importante è rivolto all’intero Centrodestra ennese. L’onorevole esorta all’unità, vista come fondamentale in vista dei futuri rimpasti di giunta e delle prossime tornate elettorali amministrative. “Lo dobbiamo ai nostri elettori e alla memoria del Presidente Silvio Berlusconi, che ha costruito il Centrodestra italiano”, afferma.

In un momento di lutto per la scomparsa del Presidente Berlusconi, il cui contributo di esperienza, saggezza e operosità mancherà al Paese e al Parlamento, l’appello dell’on. Longi assume un significato ancora più profondo. Un’unità che va oltre le divisioni politiche, un impegno per il bene comune e il futuro del Centrodestra ennese.

Attilio Franchi, per StartNews