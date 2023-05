Agira incontro pubblico sullo sviluppo dell’ Area Interna di 14 Comuni

Si svolgerà oggi alle ore 17,00 presso l’ aula consiliare del Comune di Agira un incontro pubblico sul tema: ” Strategia nazionale Aree interne: occasione per innalzare la quantità e la qualità dei servizi di cittadinanza e promuovere sviluppo Socio-economico in 14 comuni dell’ ennese”. L’ evento è promosso in collaborazione con ALI Sicilia (Lega per le Autonomie Locali) e Uncem (Unione Nazionale dei Comuni e Comunità, Enti Montani).

Sono previsti gli interventi del presidente del Consiglio Comunale di Agira Maria Elena Lupo, dell’ Assessore alle Attività Produttive Ausilia Cardaci, dell’ Assessore ai Servizi Sociali Nicoletta Manuele, del Presidente Regionale dell’ Uncem Mario Cicero sindaco di Castelbuono, di Silvano Privitera Coordinatore Forum Aree interne, concluderà il sindaco di Agira Maria Greco, a moderare i lavori sarà Luigi Manno di Ali Sicilia. All’ evento sono stati invitati i sindaci dei 14 Comuni dell’ Area e i deputati del territorio.