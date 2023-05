Intensificati i controlli delle forze dell’ordine nel territorio: arresti e sequestri di droga”

Nella scorsa settimana e durante il weekend del Primo Maggio, i militari della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, hanno intensificato i controlli del territorio per prevenire e reprimere i reati, in particolare quelli contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

I servizi di controllo del territorio sono stati intensificati soprattutto nel weekend per garantire la sicurezza di tutte le attività economiche e sociali, con numerose pattuglie impiegate anche per il controllo della circolazione stradale. Durante questi controlli sono state eseguite perquisizioni personali e domiciliari, veicolari, che hanno portato alla segnalazione di due giovani all’Autorità Giudiziaria per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Inoltre, sono stati sorpresi due giovani di 18 e 22 anni con modiche quantità di sostanze stupefacenti nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. Ad Aidone, un 18enne è stato trovato con un coltello il cui porto non era giustificato e con 2 grammi di marijuana, mentre a Valguarnera Caropepe, un 22enne è stato sorpreso con 5 grammi di hashish. Per entrambi è scattata la segnalazione al Prefetto di Enna per “uso personale di sostanze stupefacenti”, ma solo per il 18enne è scattata la denuncia alla Procura per il porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

I controlli dell’Arma dei Carabinieri continuano incessanti, finalizzati alla prevenzione dei reati, in particolare dello spaccio di stupefacenti tra i giovani, sempre più vicini al mondo della droga.

Inoltre, sono state segnalate alla competente Autorità amministrativa numerose persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti, con un totale di 10,58 grammi di hashish/marijuana sequestrati. Sono stati controllati centinaia di veicoli e persone, alcune delle quali sono state contravvenzionate per aver violato le norme del codice della strada, mentre numerosi esercizi commerciali sono stati controllati, uno dei quali è stato contravvenzionato per aver organizzato un intrattenimento musicale senza alcuna autorizzazione comunale.

Inoltre, i militari della Stazione CC di Itri hanno eseguito un provvedimento per la carcerazione nei confronti di un uomo cl. 98, di nazionalità rumena e residente a Itri, che doveva ancora espiare la pena di mesi 3 e giorni 15 per il furto di un furgone e di vari monili da un’abitazione di Itri commessi nel 2016. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Cassino (FR) dopo le formalità di rito.

In sintesi, l’intensificazione dei controlli delle forze dell’ordine nel territorio ha portato a diversi risultati, tra cui l’arresto di un individuo che doveva ancora espiare la sua pena per un furto commesso nel 2016 e il sequestro di sostanze stupefacenti. Queste operazioni hanno anche contribuito a restituire alle comunità locali aree urbane colpite da fenomeni di degrado e ad aumentare il senso di sicurezza percepito su tutto il territorio.

L’impegno delle forze dell’ordine nel prevenire e reprimere i reati è di grande importanza per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle leggi. Ci auguriamo che queste operazioni possano continuare a contribuire alla riduzione dei reati nel territorio e al miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

B.L.