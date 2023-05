Incursione dei Carabinieri contro lo spaccio di droga: segnalati due giovani per possesso di stupefacenti

Durante l’ultimo weekend e la festività del Primo Maggio, i militari della Compagnia Carabinieri di Piazza Armerina, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna, hanno intensificato i controlli del territorio, in particolare per contrastare i delitti contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie impiegate hanno eseguito numerose perquisizioni personali e domiciliari, concentrandosi soprattutto nelle zone maggiormente frequentate dai giovani. Durante questi controlli, sono stati segnalati al Prefetto di Enna due giovani di 18 e 22 anni per il possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Ad Aidone, i militari del N.O.R. di Piazza Armerina hanno trovato un 18enne con 2 grammi di marijuana, mentre a Valguarnera Caropepe, i militari della locale Stazione hanno sorpreso un 22enne con 5 grammi di hashish. Per entrambi è scattata la segnalazione al Prefetto di Enna ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 per uso personale di sostanze stupefacenti.

L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di prevenire e reprimere i reati legati allo spaccio di droga, in particolare tra i giovani che si avvicinano sempre più pericolosamente a questo mondo. L’intensificazione dei controlli dell’Arma dei Carabinieri ha anche l’obiettivo di restituire ai cittadini aree urbane colpite da fenomeni di degrado e di aumentare il senso di sicurezza percepito su tutto il territorio.

Continuano quindi i controlli dell’Arma dei Carabinieri, impegnati nella prevenzione dei reati e nella tutela dei cittadini, in particolare contro lo spaccio di droga.