Premio letterario “Napoleone Colajanni”, tutti i vincitori

Mani unite per colorare di pace il mondo, racconti terrificanti di sterminio e razzia, storie di speranza raccolte dai sopravvissuti, il continuo riferimento al popolo ucraino e alle guerre mondiali del Novecento e l’apprezzata citazione della canzone “Tango”, presentata da Tananai all’ultimo festival di Sanremo per raccontare la storia d’amore di due giovani ucraini separati dal conflitto.

Sono stati tanti gli ingredienti degli elaborati presentati per la terza edizione del premio letterario “Napoleone Colajanni”, organizzato dall’istituto d’istruzione superiore dedicato e intitolato allo statista ennese che comprende liceo classico, liceo delle Scienze umane e liceo musicale.

La cerimonia di premiazione si è tenuta, giovedì 28 aprile, in un affollato auditorium del liceo musicale Colajanni di Enna bassa, in seno alla Giornata in memoria di Napoleone Colajanni, voluta per l’anniversario della nascita del politico, medico e giornalista nato a Castrogiovanni 176 anni fa.

Il tema scelto dalla giuria quest’anno, “La guerra, dall’anticolonialismo all’interventismo”, ha richiamato numerosi elaborati da scuole medie e superiori e da scrittori adulti. Diversi riconoscimenti sono anche a un gruppo di studenti di un istituto superiore di Oristano, in Sardegna, che hanno voluto partecipare alla giornata in presenza con una rappresentanza.

Tante e coinvolgenti anche le emozioni vissute nel corso della premiazione, che è stata orchestrata ad arte dagli studenti dei tre licei dell’istituto Colajanni che hanno proclamato alcuni passi degli elaborati premiati e si sono esibiti in repertori strumentali curati nello specifico dagli allievi del liceo musicale Thomas Catalano, Biagio Longi, Anemarie Valenti, Antonio Laganga e Francesco Vaccaro. Fondamentale, il coordinamento dei docenti e del personale amministrativo, con a capo le docenti referenti Tiziana Buono e Francesca Milano.

Presenti, tra gli altri, Rosalinda Campanile, assessore comunale alla Pubblica istruzione, Maria Letizia Colajanni, nipote di Napoleone e invitata come madrina d’onore della giornata, i docenti Giuseppe Astuto ed Elena Gaetana Faraci dell’università di Catania che hanno omaggiato la figura di Colajanni con una conferenza e lo scrittore ennese Gaetano Vicari che ha dedicato un corposo testo a Napoleone Colajanni, frutto di anni di ricerca storica.

Piacevolmente sorpresi per la nutrita partecipazione al premio tutti i membri della commissione, formata da Maria Silvia Messina, dirigente scolastica dell’istituto Colajanni, Sergio Severino, docente di Sociologia all’univerità Kore di Enna, Pietro Colletta, docente di Letteratura latina medievale e umanistica all’Unikore e presidente della Società Dante Alighieri Comitato di Enna, Cettina Rosso, presidente della Casa d’Europa di Enna, Maria Renna, sua vice, Angela Riviera, scrittrice e docente, Pinuccia Burgarello, docente di Lettere, Francesco Paolo Di Marco, scrittore e giornalista, Tiziana Buono e Francesca Milano, entrambe referenti della Biblioteca “Salvatore Mazza “ e del Centro studi “Napoleone Colajanni”.

“La figura, il messaggio e l’impegno di Napoleone Colajanni sono per noi una missione da recuperare, riscoprire e tramandare ai giovani – ha commentato la dirigente scolastica Messina – è una grande soddisfazione avere coinvolto in questo premio letterario anche degli studenti sardi, oltre a quelli del nostro territorio. Il tema della guerra ha scosso le coscienze dei ragazzi, non possiamo restare indifferenti davanti alle loro espressioni creative che inneggiano alla pace”.

TUTTI I PREMIATI

Nella categoria Scuola secondaria di primo grado, nella sezione Narrativa il primo premio è andato a Benedetta Scelfo dell’istituto Santa Chiara Enna, plesso Pascoli. Menzione speciale a Ginevra Borrello dello stesso istituto e premio speciale della giuria al gruppo teatrale dell’Istituto comprensivo De Amicis di Enna, plesso Garibaldi.

Nella sezione Poesia, primo premio a Giorgia Ferraro, Daniel Vetri, Natalie Gervasi dell’istituto Santa Chiara Enna, plesso Pascoli. Menzione speciale a Giuliano Bizzini, Niccolò Gagliardi, Giuseppe Vicari, alunni della stessa scuola. Premio speciale della giuria a Marta Contino, Alessia La Delfa, Giorgia Savoca dell’istituto comprensivo Francesco Paolo Neglia di Enna, plesso Savarese.

Nella sezione Multimediale, primo premio a Valeria Cipriano dell’istituto comprensivo De Amicis di Enna, plesso Villapriolo. Menzione speciale a Silvana Guarino della stessa scuola. Premio speciale della giuria s Sofia Scibona dell’istituto Santa Chiara Enna, plesso Pascoli.

Nella categoria Scuola secondaria di secondo grado, premio speciale della giuria all’istituto d’istruzione superiore “Mariano IV D’Arborea” di Oristano.

Nella sezione Narrativa, primo premio a Matilde Ruggieri dell’istituto di Oristano. Menzione speciale a Gabriele Piras dello stesso istituto e premio speciale della giuria a Benedetta Basciu dela stessa scuola.

Nella sezione Poesia, primo premio a Giovanni Meloni della scuola di Oristano e menzione speciale a Ester Manno del liceo musicale Colajanni di Enna.

Nella sezione Multimediale, primo premio a Carla Brugognone e la classe I A del liceo classico Colajanni di Enna. Menzione speciale a Yuri Giardina del liceo linguistico Lincoln di Enna.

Nella categoria Adulti, per la sezione Narrativa: primo premio ex-aequo a Giuseppe Piangiamore e Mario Antonio Pio Pagaria.

Nella sezione Poesia, primo premio a Giuseppe Piangiamore e menzione speciale a Mario Antonio Pio Pagaria. Nella sezione Multimediale, primo premio a Enrico Massimo Lo Giudice.