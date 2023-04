L’Asp di Enna cerca 38 dipendenti per 9 figure professionali nel settore sanitario

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha annunciato l’apertura di un bando di concorso per l’assunzione di 38 dipendenti, allo scopo di colmare il deficit di personale in 9 figure professionali nel comparto sanitario. Il bando è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e la selezione avverrà tramite titoli ed esami.

I candidati che supereranno la selezione verranno assunti a tempo indeterminato nell’area del comparto sanità. Le figure professionali ricercate includono 1 tecnico audiometrista, 2 logopedisti, 13 fisioterapisti, 2 ortottisti, 1 ostetrica/o, 4 tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria, 3 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 2 tecnici di neurofisiopatologia e 10 tecnici sanitari di radiologia medica.

Per partecipare al concorso, i candidati dovranno presentare la domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica. Per accedere al bando e presentare la domanda, gli interessati possono visitare il sito https://aspenna.selezionieconcorsi.it.