Piazza Armerina – Al teatro Garibaldi il film “Mia”, storia di un amore malato

“Mia” è un film drammatico che racconta la storia di un amore malato tra due adolescenti e le conseguenze devastanti che ne derivano. Il regista Ivano De Matteo, noto per il suo cinema realista e senza compromessi, mette in scena una vicenda crudele e dolorosa, che coinvolge lo spettatore e lo fa riflettere sul ruolo dei genitori e sulla violenza di genere. Il film è interpretato da un ottimo cast, in cui spiccano Edoardo Leo nel ruolo del padre protettivo e disperato, Greta Gasbarri nel ruolo della figlia vittima di un manipolatore, e Riccardo Mandolini nel ruolo del ragazzo violento e ossessivo. La sceneggiatura, scritta dallo stesso De Matteo con Valentina Ferlan, è ben costruita e mantiene alta la tensione fino alla fine. La fotografia di Giuseppe Maio e la musica di Stefano Lentini contribuiscono a creare un’atmosfera cupa e angosciante. Mia è un film che non lascia indifferenti, che fa riflettere e che rimane impresso a lungo. Un film da vedere

LA PROGRAMMAZIONE DEL GARIBALDI DI PIAZZA ARMERINA

Dal 21 al 26 aprile

SUPER MARIO BROS – Il film

Ore 17,00 – 2D

Ore 21,00 – 3D

