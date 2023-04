Kennedy Jr. sfida Biden per la Casa Bianca

Il nipote di John F. Kennedy, Robert Kennedy Jr., ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024 con il Partito Democratico. L’avvocato ambientalista e leader del movimento no-vax ha lanciato la sua sfida a Joe Biden in un evento a Boston, ringraziando la moglie e promettendo di portare il cambiamento in America. Kennedy Jr., 69 anni, è il figlio di Bob Kennedy, assassinato nel 1968 mentre era in corsa per la presidenza