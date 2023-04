Piazza Armerina. Piazza Unità d’Italia: un rinnovamento da 2,5 milioni di euro

Piazza Unità d’Italia,nella zona sud di Piazza Armerina, si prepara a subire una completa trasformazione grazie a un finanziamento di circa 2,5 milioni di euro. L’assessore ai Lavori Pubblici, Salvo Epifanio, ha annunciato che oggi alle 13.00 sono state inviate le specifiche degli ultimi adempimenti all’Assessorato Regionale alle Infrastrutture, permettendo così l’emanazione del decreto di finanziamento.

Il progetto, promosso dall’amministrazione Cammarata e dall’assessorato comunale ai Lavori Pubblici, si propone di riqualificare e valorizzare uno spazio urbano significativo sia per i nuovi quartieri che per l’intera città. La somma stanziata, pari a 2 milioni e mezzo di euro, permetterà di dare nuova vita e dignità a un’area fondamentale per lo sviluppo urbano.

“Questo intervento rappresenta, si legge in una nota dell”assessore Di Salvo, un ulteriore passo avanti nell’impegno preso cinque anni fa dall’amministrazione Cammarata di realizzare infrastrutture importanti per la città e migliorare la qualità degli spazi urbani, sia vecchi che nuovi.