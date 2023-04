Bravata finisce male: 14enne cade da 20 metri e si ferisce gravemente

Un ragazzo di 14 anni è in gravi condizioni all’ospedale di Treviso dopo essere caduto dal tetto di un capannone abbandonato a Casale sul Sile. Il giovane era salito sulla copertura con alcuni amici, forse per gioco, quando questa ha ceduto facendolo precipitare nel vuoto. L’incidente è avvenuto ieri sera, 15 aprile, intorno alle 21. Gli amici del ragazzo hanno chiamato subito il 118 e sul posto è arrivato anche l’elisoccorso. Il 14enne è stato intubato e trasportato d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è ricoverato in prognosi riservata.

I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto, che sembra essere il risultato di una bravata tra adolescenti. Lo stabile abbandonato era già noto come luogo di ritrovo per i giovani della zona.