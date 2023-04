Presunta truffa sui contributi in agricoltura a Enna: due imprenditori denunciati

Due imprenditori agricoli sarebbero stati denunciati dai carabinieri per aver truffato l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea), ottenendo indebitamente contributi pubblici destinati al settore agricolo. I due avrebbero dichiarato falsamente di avere in gestione 120 ettari di terreno nell’ennese, in realtà proprietà del demanio della Regione Siciliana.

La presunta truffa è stata scoperta dalla Procura di Enna, che ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Enna il sequestro preventivo, anche per equivalente, di denaro e beni immobili per 239mila euro, e di 145 titoli di pagamento del valore complessivo di 28.752 euro123. Il provvedimento ha disposto inoltre il divieto per i due imprenditori, di esercizio dell’attività d’impresa, nonché il divieto di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per la durata di 12 mesi1.

Si tratterebbe dell’ennesimo caso di frode ai danni dell’Agea, l’ente che gestisce i fondi europei per l’agricoltura, che negli ultimi anni ha subito diverse truffe da parte di soggetti che hanno falsificato documenti o dichiarazioni per ottenere contributi non spettanti. L’Agea ha avviato una serie di controlli e verifiche per contrastare il fenomeno e recuperare le somme indebitamente percepite.