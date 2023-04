Enna: convegno sulle comunità energetiche per promuovere sviluppo sostenibile e indipendenza energetica

Venerdì 14 aprile alle ore 16:30, presso l’ex Convento dei Cappuccini di Enna, si terrà un convegno dal titolo “Costituzione delle comunità energetiche: benefici e criticità”. L’evento è organizzato dai Comitati Cittadini Ennesi in collaborazione con Legacoop e con il patrocinio del Comune di Enna.

Tra i relatori del convegno, Michelangelo Glansiracusa, Sindaco di Ferla, e il giurista Dr. Enrico Giarmanà del progetto Trepsel Università degli Studi di Catania, entrambi promotori della comunità energetica di Ferla. Saranno presenti anche il responsabile nazionale Energia di Legacoop, Giorgio Nanni, il responsabile di Legacoop Sicilia Orientale, Alessandro Sciortino, e l’ingegnere Giuseppe Messina, esperto in energie rinnovabili.

Il convegno è rivolto a rappresentanti istituzionali degli Enti Locali, operatori del settore energetico e cittadini interessati alla produzione e al consumo di energie rinnovabili. L’obiettivo è informare i partecipanti sul ruolo delle comunità energetiche, evidenziando le criticità riscontrate nella loro nascita e gestione, e i benefici che ne possono derivare in termini economici e ambientali.

Le comunità energetiche mirano a mettere l’energia prodotta sul territorio da produttori pubblici e privati a disposizione dei consumatori interessati, promuovendo l’utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili a km zero. Carlo Garofalo, Coordinatore Provinciale dei Comitati Cittadini Ennesi, introdurrà i lavori del convegno, spiegando come la nascita di comunità energetiche possa rappresentare un’opportunità per produttori e consumatori di conseguire maggiori guadagni e ridurre i costi energetici.

Il convegno si pone l’obiettivo di chiarire dubbi e perplessità riguardo alle comunità energetiche e lanciare un messaggio di sviluppo sostenibile e indipendenza energetica in un sistema economico globalizzato, dove finanza, profitti e speculazioni spesso prevalgono sui bisogni primari delle persone.