Piazza Armerina – Riaperta la via Crescimanno. Quest’anno la processione del Venerdì Santo ritrova il percorso della tradizione.

La via Crescimanno, che costeggia palazzo Velardita, nel cuore del quartiere Monte è stata resa transitabile dopo i lavori di messa in sicurezza sull’antico palazzo. Quest il comunicato dell’amministrazione Cammarata.

«Dopo aver messo in sicurezza palazzo Velardita, da vent’anni in stato di abbandono, abbiamo riaperto oggi la via Crescimanno. Una via importante perché parte del percorso che tradizionalmente viene seguito, all’interno del quartiere Monte, dalla processione del Venerdì Santo. Questa amministrazione è riuscita dopo un anno a recuperare la viabilità di via Crescimanno e quest’anno, dopo quattro anni, includendo anche il periodo in cui la processione è stata bloccata a causa della pandemia, la processione ritroverà il suo vecchio percorso. Vogliamo ringraziare l’ufficio tecnico, l’ingegnere Mario Dominuco che lo dirige, il geometra Teodoro Ribilotta e l’intera squadra per la disponibilità e la professionalità messa in campo. Come abbiamo sempre fatto in questi anni, abbiamo dimostrato che manteniamo gli impegni presi con i cittadini. Un altro passo avanti per la città”