Piazza Armerina – Presentata la richiesta di finanziamento per la nuova bretella stradale che collegherà via Manzoni con via Verga

Ieri, a Palermo, è stata presentata la richiesta di finanziamento per la realizzazione della nuova bretella stradale che collegherà a Piazza Armerina la via Verga alla via A. Manzoni. L’intervento, che ha un costo previsto di 4.965.000 euro, è volto a migliorare la viabilità della zona e a ridurre il traffico automobilistico sulla via Manzoni, sulla via Machiavelli, Libertà, Matteotti e Principato. L’assessore all’Urbanistica e alle Opere Pubbliche, insieme all’intera amministrazione Cammarata, ha scelto di perseguire obiettivi concreti, evitando polemiche strumentali e puntando sulla concretezza delle azioni. La nuova bretella rappresenta un intervento necessario per rendere più fluido il traffico in una zona spesso congestionata, migliorando la vivibilità e la qualità della vita dei cittadini. L’assessore ai Lavori Pubblici Epifanio di Salvo ha sottolineato come l’opera si inserisca in un più ampio piano di sviluppo infrastrutturale, che prevede interventi mirati alla riqualificazione del territorio e alla promozione del turismo, dell’economia e dell’occupazione. La richiesta di finanziamento rappresenta solo il primo passo per la realizzazione della nuova bretella stradale, ma l’assessore si è detto fiducioso che il progetto possa essere portato a termine con successo, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti.