Titolo: Terremoto di magnitudo 4.6 vicino a Campobasso: nessun ferito o danno grave registrato

Un terremoto di magnitudo 4.6 è stato registrato ieri sera alle 23:52, con epicentro a 2 chilometri da Montagano e a circa 10 chilometri a sud di Campobasso. La scossa è avvenuta a una profondità di 23 chilometri. Non si segnalano feriti o danni gravi, ma le scuole di Campobasso e dei comuni limitrofi rimarranno chiuse oggi per ulteriori analisi.

L’area interessata è caratterizzata da una sismicità frequente, con sequenze sismiche registrate negli anni 2002, 2013, 2016 e 2018. La pericolosità sismica della zona è considerata alta, sebbene la probabilità di terremoti più forti non sia particolarmente elevata.

Il terremoto è stato avvertito in diverse regioni dell’Italia centro meridionale. La Protezione civile del Molise, in costante monitoraggio, non ha registrato danni alle persone o alle cose. La situazione è sotto controllo, con un piano di emergenza pronto ad essere attivato se necessario.