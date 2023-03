Terzo Forum Internazionale per la Pace: Mille giovani si riuniscono a Piazza Armerina

Mille giovani, tra studenti e cadetti di 18 diverse nazioni, si sono radunati a Piazza Armerina (Enna) per partecipare al terzo Forum Internazionale per la Pace, la Sicurezza e la Prosperità. L’evento, organizzato dall’ente no-profit fondato dal canadese Steve Gregory nel 2019, dallo Stato Maggiore della Difesa attraverso il comandante militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, e dal Comune di Piazza Armerina, guidato dal sindaco Antonino Cammarata, mira a promuovere la consapevolezza dei sacrifici del passato e l’importanza della pace.

La giornata di apertura è stata segnata da una marcia di 6 chilometri che ha portato i partecipanti lungo un percorso storico della Seconda Guerra Mondiale. Il corteo è giunto al monumento Royal Canadian Regiment, dove è stata deposta una corona di fiori in onore dei caduti, militari e civili, di ogni paese.

Durante il Forum, i giovani parteciperanno a discussioni sui temi della pace positiva e del contrasto alla disinformazione, affrontando questioni cruciali per le future generazioni e le loro responsabilità come futuri leader. Accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace e leader politici contribuiranno al dibattito.

Le tre giornate di studio culmineranno nell’apertura ufficiale delle manifestazioni dell’80esimo anniversario dello sbarco in Sicilia delle truppe alleate, un’occasione per ricordare l’importanza della pace e della cooperazione internazionale.