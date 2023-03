Incendio in corso nella chimica Kemi Srl a San Pietro Mosezzo, provincia di Novara

Un vasto incendio è scoppiato nell’azienda chimica Kemi Srl, situata nella zona industriale di San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara. Alte fiamme e una colonna di fumo nero visibile fino al Milanese caratterizzano l’incidente, accompagnato da diverse esplosioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. Nonostante la situazione critica, al momento non si segnalano vittime o feriti, ma la situazione è in rapida evoluzione. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute, mentre le autorità e i soccorritori sono già operativi sul luogo dell’evento.