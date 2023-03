“Addio a Gianni Minà, il mito del giornalismo televisivo

È morto Gianni Minà, uno dei più grandi giornalisti della televisione italiana, lasciando un vuoto nel mondo dell’informazione. Minà, con la sua passione, il suo impegno e il suo rigore, è stato un punto di riferimento per molte generazioni di giornalisti.

Minà è stato un vero e proprio mito del giornalismo televisivo, grazie alla sua capacità di condurre interviste a personaggi di rilievo internazionale come Fidel Castro, il Comandante Marcos, i Beatles, Maradona e Muhammad Ali, solo per citarne alcuni. Le sue interviste erano sempre condotte con grande sensibilità e attenzione, mettendo sempre al centro la persona e non solo il personaggio pubblico.

Minà è stato anche un uomo impegnato politicamente, che non ha mai avuto paura di esprimere le proprie opinioni controcorrente e di lottare per le proprie idee, anche a costo dell’isolamento. Grazie alla sua integrità, Minà è stato un esempio per molti giovani giornalisti che si sono formati al suo fianco.

La sua vita è stata segnata da una passione per il giornalismo che lo ha accompagnato fino alla fine. Con la scomparsa di Gianni Minà, il mondo del giornalismo televisivo perde un grande protagonista e un punto di riferimento. La sua figura rimarrà per sempre nella storia del giornalismo italiano come un esempio di impegno, passione e rigore