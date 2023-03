Catania tra le mete più gettonate da tedeschi, inglesi e francesi.

Jetcost, il motore di ricerca specializzato in viaggi, ha analizzato le ricerche effettuate attraverso il proprio sito per il periodo pasquale 2023. I dati ottenuti sono molto affidabili, in quanto si tratta di ricerche reali effettuate dagli utenti del sito, e non di sondaggi o previsioni.

Secondo i risultati delle ricerche, Catania si è posizionata come la seconda città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, l’ottava per i britannici e gli olandesi e la settima per i francesi. Un dato che non sorprende, considerando la bellezza della città siciliana e la sua offerta culturale, gastronomica e turistica.

Al primo posto per tutte le nazionalità, invece, si conferma Roma, seguita da Milano e Venezia. Tra le città più richieste dai viaggiatori spagnoli, invece, si sono distinte Napoli, Firenze e Bari.

Questi dati indicano che i turisti europei sono sempre alla ricerca di nuove mete da scoprire, oltre alle classiche destinazioni turistiche italiane. La Sicilia, in particolare, sembra essere una meta sempre più popolare tra i viaggiatori tedeschi e olandesi, ma anche tra i turisti francesi e britannici.

L’analisi delle ricerche effettuate attraverso il sito di Jetcost conferma l’importanza del turismo per l’economia italiana e l’importanza di mantenere un’offerta turistica di alta qualità e in grado di soddisfare le esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo.

B.L.