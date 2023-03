Bianconeri e Giallorossi avanzano in Europa League, Viola dominano in Conference League, ma la Lazio esce

Sia i bianconeri che i giallorossi hanno ottenuto importanti vittorie negli ottavi di finale di Europa League, superando rispettivamente il Friburgo e la Real Sociedad, mentre la Viola ha trionfato in Conference League. Tuttavia, la Lazio non è riuscita a ribaltare la sconfitta subita all’andata e viene eliminata dalla competizione.

I bianconeri hanno sconfitto il Friburgo 2 a 0 nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League, confermando la vittoria per 1 a 0 ottenuta all’andata. Questo risultato consente alla squadra di avanzare ai quarti di finale della competizione, dove affronterà un avversario ancora da determinare. La prestazione solida e determinata dei giocatori bianconeri ha dimostrato la loro forza e la loro determinazione a proseguire nel torneo.

Anche i giallorossi hanno avuto successo, eliminando la Real Sociedad dopo un match combattuto e avvincente. La squadra ha dimostrato grande carattere e spirito di squadra, raggiungendo il risultato che le permette di continuare il cammino in Europa League. La Real Sociedad, pur lottando fino alla fine, non è riuscita a contrastare l’impeto dei giallorossi, che hanno saputo capitalizzare le occasioni create.

In Conference League, la Viola ha travolto il Sivasspor con un netto 4 a 1, dopo aver vinto la partita di andata per 1 a 0. La squadra ha dimostrato una forma eccellente e un gioco spettacolare, garantendosi un posto nei quarti di finale della competizione. Questo risultato conferma l’ottimo momento della Viola, che si propone come una delle squadre più in forma del torneo.