Calcio a 5, Piazza Armerina : Rinascita e vittoria in trasferta per la Gear

Vittoria al cardiopalma per la Gear di Piazza Armerina che ieri, con un rocambolesco 6 a 5, si impone in Puglia, a Molfetta, contro le Aquile. All’andata la formazione pugliese aveva portato a casa i 3 punti, ma questa volta al Palazzetto dello sport “Giosuè Poli” è stata la squadra siciliana ad avere la meglio : una prestazione degna di nota che regala tre punti importanti.

Partono forte e meglio i padroni di casa che appena dopo due minuti passano in vantaggio con Di Benedetto. La reazione della Gear è immediata : Abate firma il pareggio lampo. Castronovo difende magistralmente la porta della Gear ma una sua distrazione permette ad Ortiz di finalizzare riportando così le Aquile in vantaggio. Ma i calciatori di Mister Torrejon non demordono e riagganciano il pareggio con Rafita che sfrutta un bell’assit di Caro. 2 a 2. Poco dopo è sempre Rafita protagonista : incursione sulla fascia destra ed assist al bacio per Abate che deve solo spingere la palla in rete. Gear in vantaggio. Ma la squadra di casa non smette di lottare e al seguito di un’azione concitata nell’area avversaria, trova il pareggio ancora con Di Benedetto. Il match prosegue e da un ottimo recupero palla Rafita continua a padroneggiare sulla fascia destra servendo una palla d’oro a Caro che finalizza : 4 a 3.

La Gear spinge ancora e da un palo colpito da La Monica nasce un contropiede avversario che porta al pareggio siglato da Murolo con un eurogol. Galvanizzati dal pareggio le Aquile Molfetta spingono sull’acceleratore e da un corner battuto da Ortiz sbuca Murolo che riporta i padroni di casa in vantaggio : 5 a 4.

La Gear subisce il colpo e rischia di subire un passivo più consistente ma non smette di lottare e dagli sviluppi di un calcio piazzato il solito Abate e bravo a trovare il tap-in vincente che riporta il risultato in parità.

Cuore, tecnica e muscoli non mancano alla Gear che si rende ancora protagonista : Caro intercetta una palla avversaria, uno-due con Fabinho e sempre Caro, di piatto, firma la rete della vittoria.

Risultato finale : 6 a 5 per la Gear.

I ragazzi di Mister Torrejon, condottiero instancabile, raccolgono 3 punti importantissimi e dimostrano che anche in trasferta sanno essere concreti e vittoriosi.

Una vittoria che riaccende un gruppo che finalmente sta raccogliendo i frutti di un duro lavoro, dal singolo calciatore a tutto lo staff e la dirigenza a cui va dato il merito di questa grande prova.

Salvatore La Rosa