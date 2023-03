Piazza Armerina : Stamane riaperta un’area del plesso Leonardo Sciascia

È stata inaugurata questa mattina la riapertura, seppur parziale, del plesso scolastico Leonardo Sciascia, ex scuola San Giorgio. I lavori, ancora in corso, sono stati realizzati dall’impresa aggiudicatrice Rti “La Monica Armando” per quanto riguarda le opere di categoria OG1 e dalla ditta “Castrovinci costruzioni srl” per quanto concerne le opere di categoria OG11.

Le migliorie e i lavori di rifacimento della struttura, per un importo pari a 768.729,87 a base d’asta, hanno visto la realizzazione di opere di miglioramento sismico delle travi e dei pilastri di tutto il plesso scolastico ringrossando gli elementi strutturali con malta cementizia fluida con elevate prestazioni meccaniche.

Grazie alla costante supervisione del Direttore dei lavori, l’Ing. Marco Farinato, del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Lorenzo Leanza, e del Rup (responsabile unico del procedimento) l’Architetto Filippo Bruno, sono stati realizzati nuovi bagni per disabili, impianti antincendio, elettrici ed idrici, elementi fondamentali per il funzionamento e l’efficienza di una struttura.

Lodevole l’operato ancora in corso d’opera delle imprese edili sopracitate le quali, nonostante le varie complicazioni, hanno dimostrato professionalità avendo anche ristrutturato il seminterrato, intervento importante che ha permesso di aggiungere un piano alla scuola.

L’aver riconsegnato alla città un’area dell’istituto scolastico, che già stamane ha riaperto le porte ai suoi piccoli studenti, sottolinea come sia importante un costante ed efficiente lavoro di ristrutturazione e manutenzione delle strutture scolastiche, affinché si possa garantire il diritto allo studio all’interno di un luogo sicuro.

Salvatore La Rosa