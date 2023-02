Calcio a 5 Piazza Armerina – La Gear non supera il muro calabrese

Sconfitta pesante per la Gear contro il Pirossigeno Città. Il risultato finale di 7 a 1 la dice tutta sulla situazione attuale della compagine armerina : tanto cuore ma pochi risultati.

I padroni di casa, in vantaggio già al primo minuto di gioco, dominano per tutta la gara.

Barroso sigla il goal della bandiera nel secondo tempo per la squadra armerina. Prestazione incolore per la Gear che dopo una serie di gare in cui, nonostante le sconfitte, aveva fatto vedere del buon e genuino Futsal, questa volta è entrata in campo sottotono non trovando le energie mentali e fisiche per reagire.

Tra le note positive, forse l’unica, possiamo annoverare l’esordio di Nicolas Cosenza, portiere classe 2008, che mister Torrejon decide di premiare per la sua educazione e dedizione sportiva. Ci si augura che l’esordio del giovane difensore dei pali possa essere il preludio di una lunga e bella carriera per lui e per la società.

La debacle calabrese vede la Gear cristallizzata nella penultima posizione in classifica a meno 5 dall’Atletico Canicattì.

Si spera che già dalla prossima partita la squadra, sempre supportata dalla società e dai tifosi, possa reagire e continuare a far gioire l’intera città.

Salvatore La Rosa