Enna, piano del traffico: il Pd in Consiglio denuncia atteggiamento chiuso della maggioranza

Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Enna ha denunciato l’atteggiamento chiuso al dialogo della maggioranza riguardo al Piano Urbano del Traffico, presentando una mozione in cui si proponevano una serie di miglioramenti per la viabilità urbana della città. Nonostante le espressioni di apprezzamento in privato, la maggioranza ha presentato un documento che ha stravolto la proposta, portando alla bocciatura della mozione presentata dalla minoranza.

Il Gruppo Consiliare ha dichiarato che continuerà a portare avanti le istanze ritenute meritevoli e migliorative per la città, annunciando il deposito di un’ulteriore mozione per la messa in sicurezza della SS117 bis e la creazione di collegamenti urbani con le zone residenziali delle Contrade Mugavero, Santa Panasia e Torre, strada che purtroppo si caratterizza per il verificarsi di diversi incidenti stradali di una certa gravità.

La situazione denunciata dal Gruppo Consiliare del Partito Democratico di Enna mette in evidenza l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le forze politiche per il miglioramento delle condizioni della città. La maggioranza dovrebbe considerare – affermano i consiglieri del pd – le proposte avanzate dalla minoranza, senza nascondersi dietro il dictat dell’Amministrazione, per garantire una maggiore partecipazione e rappresentanza dei cittadini nella gestione della città.