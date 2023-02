Le primarie del PD in Sicilia. Nel consorzio ennese vince Bonaccini

In Sicilia si sono conclusi i congressi di circolo del Partito Democratico, che erano attesi con grande interesse in vista delle primarie per scegliere il nuovo segretario del partito il 26 febbraio. Tra i due candidati principali che hanno raccolto la maggioranza dei voti degli iscritti, Stefano Bonaccini è risultato vincitore con il 42,2%, seguito da Elly Schlein con il 36,9%, Gianni Cuperlo con il 15,3% e infine Paola De Micheli con il 5,6%.

In provincia di Enna, domenica 12 febbraio 2023, hanno partecipato alle votazioni 1.174 tesserati del Partito Democratico. I dati rivelano che Stefano Bonaccini è stato il candidato più votato con il 44,8% dei voti, seguito da Elly Schlein con il 36,2% dei voti. Gianni Cuperlo ha ottenuto il 12,9% dei voti, mentre Paola De Micheli ha raccolto solo il 6,1% dei voti. La vittoria di Bonaccini in Sicilia era scontata tuttavia la Schlein non è da sottovalutare considerando il suo successo in alcune province.